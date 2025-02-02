Manisa'da Ulaşım Düzenlemeleri Eğitim Dönemi İçin Yapıldı

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi 2024-2025 eğitim- öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin ve vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için gerekli tedbirleri aldı. Belediye ekipleri, okul saatlerine uygun şekilde toplu taşıma düzenlemeleri yaparken yoğun kullanılan güzergahlarda ise denetimler artırılacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından okulların açılması dolayısıyla toplu taşıma hizmeti veren araçların sefer sıklığı artırılarak, okul saatlerine göre yeniden düzenlemeleri yapılacak. Zabıta ekipleri de öğrencilerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için otobüs durakları başta olmak üzere sahada denetimlerini sürdürecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, eğitim – öğretim dönemi boyunca öğrencilerin güvenli ve konforlu bir şekilde okullarına ulaşmalarını sağlamak için titizlikle çalıştıklarını belirterek, gerekli önlemleri aldıklarını söyledi. Zeyrek " Eğitim, bizim için her zaman en öncelikli konu. Sabah ve akşam saatlerinde sefer sayılarını artırarak öğrencilerimizin okula zamanında varmalarını, çalışan yurttaşlarımızın ise işlerine yetişmelerini hedefliyoruz. Ulaşım Dairesi, Trafik Zabıta ekiplerimiz sahada olacak ve süreç boyunca denetimlerini sürdürecek. Tüm öğrencilerimize başarılarla dolu bir eğitim – öğretim dönemi diliyorum" diye konuştu.