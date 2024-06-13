Manisa'nın Salihli ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan iki şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasalan Mahallesinde şüphelendikleri A.S. (18) ve A.A'yı (27) durdurdu.
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 28 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.A. tutuklandı, A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama - Son Dakika
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