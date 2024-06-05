Manisa'da vinç operatörü mahsur kaldı - Son Dakika
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Manisa'da vinç operatörü mahsur kaldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksekokulu'nun yurt inşaatında çalışan vinç operatörü Yusuf Seven, 33 metre yükseklikteki kabinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Seven, sağlık ekiplerine teslim edildi.

05.06.2024 12:28  Güncelleme: 12:42
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(MANİSA)- Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksekokulu'nun yurt inşaatında, vinç operatörü olarak çalışan ve 33 metre yükseklikte kabinde mahsur kalan Yusuf Seven, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 55 metrelik merdivenli aracı ile kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksekokulu yurt inşaatında çalışan vinç operatörü Yusuf Seven, 33 metre yükseklikteki kabinde mahsur kaldı. Mahsur kalan Seven, tüm çabalarına rağmen mahsur kaldığı yerden kurtulamayınca, 112'yi arayarak yardım istedi. Alınan bilgiler üzerine, Seven'i Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler kurtarma çalışmalarına başladı.

İtfaiye ekipleri yüksekte yaşanan olaylara müdahalede kullandıkları 55 metrelik merdivenli aracıyla yaptığı kurtarma operasyonunda Yusuf Seven'i aşağı indirerek sağlık ekiplerine teslim etti. Yusuf Seven'in ilk kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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