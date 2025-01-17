Manisa'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yalnız yaşayan 72 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Soğuksu Mahallesi Şehit Nuri Caddesindeki müstakil evde yalnız yaşayan Saadet Tokgöz'ün uzun süre dışarı çıkmadığını gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Eve giren ekipler, yerde hareketsiz buldukları kadının öldüğünü belirledi.
Tokgöz'ün cenazesi incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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