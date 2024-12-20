Manisa'da Yangın Faciası: 89 Yaşındaki Kadın ve Eşi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da Yangın Faciası: 89 Yaşındaki Kadın ve Eşi Hayatını Kaybetti

Manisa\'da Yangın Faciası: 89 Yaşındaki Kadın ve Eşi Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde akciğer rahatsızlığı olan 89 yaşındaki Ayşe Zeybek ile eşi 91 yaşındaki Kamil Zeybek, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangının, Ayşe Zeybek'in kullandığı oksijen tüpünün patlaması sonucu çıktığı belirlendi.

20.12.2024 11:28  Güncelleme: 11:31
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MANİSA'da akciğer rahatsızlığı olan Ayşe Zeybek (89) ile eşi Kamil Zeybek (91), müstakil evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Alaşehir ilçesi Hacıbey Mahallesi Osmaniye Çıkmazı'ndaki Kamil Zeybek'e ait müstakil evden, saat 04.30 sıralarında patlama sesi duyuldu. Sesi duyup dışarı çıkan komşuları, evden alevlerin yükseldiğini fark edip durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evin bir odasında çıkan ve çatıya da sıçrayan yangında, alevler 1 saatte söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri, emekli orman koruma memuru olan Kamil Zeybek ile eşi 5 çocuk annesi Ayşe Zeybek'in cansız bedenleriyle karşılaştı. Duyulan sesin ise akciğer rahatsızlığı bulunan Ayşe Zeybek'in kullandığı oksijen tüpünün patlamasından kaynaklandığı belirlendi.

'DEDEM DIŞ KAPIYA KADAR ÇIKMIŞ AMA KAPIYI AÇAMAMIŞ'

Ayşe ve Kamil Zeybek'in cansız bedenleri, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Zeybek çiftinin torunu Özcan Zeybek, "Babaannemin akciğer rahatsızlığı vardı. Bu nedenle oksijen tüpü kullanıyordu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle patlamış. Dedem dış kapıya kadar çıkmış ama kapıyı açamamış" dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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