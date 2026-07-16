Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Yangından Etkilenen Gördesli Üreticiye Yem Desteği

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes'in Benlieli Mahallesi'nde çıkan yangında yem ve samanı zarar gören besiciye yem desteğinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Çiftçimizin yeniden üretime devam edebilmesi için bundan sonra da ihtiyaç duyduğu her noktada yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Gördes ilçesine bağlı Benlieli Mahallesi'nde çıkan yangında bir hayvan damı ile çevresindeki saman balyaları alevlere teslim oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangın sırasında damda mahsur kalan büyükbaş hayvanlar da itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

Yangında üreticiye ait 400 adet 25 kilogramlık saman balyası ile 30 çuval hayvan yeminin kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Yangının ardından harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla yangından etkilenen üreticiye yem desteğinde bulundu. Sağlanan destekle üreticinin yaşadığı mağduriyetin azaltılması ve hayvanların yem ihtiyacının karşılanması amaçlandı.

"ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Başkan Dutlulu, üretimin devamlılığını sağlamak için her koşulda üreticilerin yanında olduklarını belirterek, "Gördes ilçemizin Benlieli Mahallesi'nde yaşanan yangın hepimizi derinden üzdü. Yangından etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Böylesi afetlerde en önemli şey dayanışmadır. Büyükşehir Belediyesi olarak yalnızca yangının söndürülmesi değil, sonrasında oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için de tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız aracılığıyla üreticimize yem desteğimizi ulaştırdık. Çiftçimizin yeniden üretime devam edebilmesi için bundan sonra da ihtiyaç duyduğu her noktada yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.