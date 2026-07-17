Manisa'da Yapay Zekâ Destekli Termal Kameralar Bir Yangını Daha Erken Tespit Etti - Son Dakika
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Manisa'da Yapay Zekâ Destekli Termal Kameralar Bir Yangını Daha Erken Tespit Etti

17.07.2026 17:29  Güncelleme: 19:19
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Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 50 noktada 7/24 görev yapan yapay zeka destekli termal kamera sistemi, Gölmarmara'daki arazi yangınını başlangıç aşamasında algılayarak erken müdahaleyi sağladı.

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından orman ve arazi yangınlarına karşı devreye alınan yapay zeka destekli termal kamera sistemi, Gölmarmara ilçesinde çıkan arazi yangınını başlangıç aşamasında tespit ederek erken müdahaleye katkı sağladı.

İl genelinde 50 stratejik noktaya yerleştirilen ve 360 derece hareket kabiliyetine sahip yapay zeka destekli termal kameralar, yangının oluşturduğu sıcaklık artışı ve duman hareketini saniyeler içinde algıladı. Sistem tarafından oluşturulan otomatik alarm, Büyükşehir Belediyesi itfaiye yetkililerine anında iletilirken, ilgili kurumlar da hızla bilgilendirildi. Sistemin kayıtlarına yansıyan görüntülerde, termal kameranın yangın noktasında 158 dereceyi aşan sıcaklığı tespit ederek otomatik alarm oluşturduğu görüldü. Eş zamanlı alınan optik kamera görüntüsüyle yangının bulunduğu bölge doğrulanırken, ekiplerin yönlendirilmesi ve müdahale süreci de hız kazandı.

7/24 KESİNTİSİZ GÖREV YAPIYOR

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yapay zeka destekli termal kamera sistemi, 17 ilçede 50 stratejik noktada 7 gün 24 saat kesintisiz görev yapıyor. Yapay zeka destekli yazılım sayesinde en küçük duman hareketi ve sıcaklık değişimleri anlık olarak analiz edilerek olası yangınlara erken uyarı veriliyor. Büyükşehir Belediye Başkan Besim Dutlulu öncülüğünde, ormanlık alanların, tarım arazilerinin ve yerleşim yerlerinin korunmasına yönelik teknolojik yatırımlarını sürdüren Büyükşehir, yapay zeka destekli erken uyarı sistemiyle yangınlara daha hızlı ve etkin müdahale edilmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Yapay Zekâ Destekli Termal Kameralar Bir Yangını Daha Erken Tespit Etti - Son Dakika

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