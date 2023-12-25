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Manisa'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü - Son Dakika
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Manisa'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Polis ekipleri trafikte önlem alırken, hava kirliliği orta düzeyde olduğu belirlendi.

25.12.2023 - 12:11,
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MANİSA'nın merkez ilçeleri Yunusemre ve Şehzadeler'de sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü.

Yunusemre ve Şehzadeler, gece saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Görüş mesafesi, yer yer 30 metreye kadar düştü. Polis ekipleri, trafikte yoğunluk yaşanmaması için önemli noktalarda önlem aldı. Sis farı ve dörtlülerini yakan sürücüler trafikte hızlarını düşürerek seyretti. Bu arada Manisa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü verilerince kentte hava kirliliğinin orta düzeyde olduğu gözlemlendi.(DHA)

Manisa\'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Manisa'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü - Son Dakika
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