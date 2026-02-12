Manisa Büyükşehir Belediyesi Ekipleri, Şiddetli Yağışın Ardından Sahaya İndi - Son Dakika
Manisa Büyükşehir Belediyesi Ekipleri, Şiddetli Yağışın Ardından Sahaya İndi

12.02.2026 17:49  Güncelleme: 20:27
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, yoğun yağışlar sonrası 1000'den fazla personel ve 500'den fazla araçla sahaya inerek arama-kurtarma, su tahliyesi ve hasar tespit çalışmaları gerçekleştirdi.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, il genelinde etkili olan yoğun yağışların ardından binden fazla personel ve 500'ün üzerinde araç ve iş makinesi ile sahaya indi.

İl genelinde etkili olan yağış süresince Manisa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi tarafından toplanan verilerle saha analizleri yapılarak müdahale planı oluşturulurken; İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de şiddetli yağış altında kalan bölgelerde arama-kurtarma ve su tahliyesi çalışmaları yürüttü. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ise heyelan riskine karşı istinat duvarlarını kontrol ederek acil ulaşım yollarının açık kalmasını sağladı.

Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, bir yandan defin işlemlerinin aksamaması için güvenlik önlemi alırken, diğer yandan MASKİ ekiplerine mazgal ve rögar temizliğinde ekipman desteği verdi.

Su altında kalan ekili alanların tahliyesine destek

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, kirlenen bölgeleri temizleyip kent mobilyalarını onarırken, Ulaşım Dairesi Başkanlığı da zarar gören trafik sinyalizasyonlarını tamir ederek alternatif güzergahlar oluşturdu. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin pazar yerlerinde ve ticari alanlarda güvenliği sağladığı süreçte, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da yoğun yağıştan etkilenen üreticiler için harekete geçti. Tarım arazileri ve hayvancılık tesislerinde hasar tespit çalışmaları koordine edilirken, su altında kalan ekili alanların tahliyesi için teknik destek sağlandı. Yağış nedeniyle mağduriyet yaşayan çiftçilere yem ve gübre desteği sunulması amacıyla gerekli planlamalar yapıldı.

Yağmur suyu ızgaraları temizlendi

MASKİ Genel Müdürlüğü personeli ise yağış süresince sahada aktif görev alarak gelen 8 bin 408 talebe yanıt verdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, dere yataklarında katı atık temizliği yaparak taşkınların önüne geçerken, İçme Suyu Dairesi ekipleri zarar gören ana isale hatlarına müdahale ederek kentin kesintisiz su almasını sağladı. Halk sağlığını korumak için klorlama ve dezenfeksiyon çalışmaları artırılırken, tıkanan kanalizasyon hatları ve yağmur suyu ızgaraları kombine araçlarla açılarak su tahliyesi sağlıklı hale getirildi.

Çalışmalar sonucunda 57 dere ve menfez temizliği yapılırken, bin 217 kanal açma hizmeti verildi. Ekipler 121 yağmur suyu ızgarasını temizleyip 185 su baskınına müdahale ederken, 6 kurtarma operasyonu ile vatandaşları güvenli alanlara taşıdı. Ayrıca 27 toprak kayması ve bir yol çökmesine müdahale edilerek güvenlik önlemleri alındı.

Yağışların ardından başlayan hasar tespit çalışmalarıyla zemin dolgu, yol bakım ve koruge çalışmaları hızlandırıldı. Büyükşehir Belediyesi ayrıca diğer kurumlara da destek vererek, Devlet Su İşleri'ne bakım çalışmalarında kullanılmak üzere 8 bin ton dolgu malzemesi desteğinde bulundu.

SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi Ekipleri, Şiddetli Yağışın Ardından Sahaya İndi
