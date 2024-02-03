Manisa'daki geri dönüşüm tesisleri boşaltılıyor
Manisa'daki 3 geri dönüşüm tesisinin faaliyeti durduruldu
MANİSA - Manisa'da faaliyet gösteren ve çıkan yangınlarla çevreye büyük zarar veren geri dönüşüm tesislerinin faaliyetleri valilik oluru ile durdurulurken, tesislerdeki geri dönüşüm malzemelerinin bertaraf edilmesi için 29 Şubat tarihine kadar lisanslı firmalara gönderileceği açıklandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 9 Eylül 2023 tarihinde çıkan ve 2 gün boyunca devam eden geri dönüşüm tesisindeki yangın sonrası aynı firmada 9 Ocak 2024 tarihinde yeniden yangın çıkması üzerine başlatılan çalışmalarda Manisa Valiliği oluru ilçedeki 3 geri dönüşüm tesisinin faaliyetlerinin durdurulduğu ve tesislerdeki atıkların 29 Şubat tarihine kadar gönderilmesinin sağlanacağı bildirildi.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Yunusemre sınırları içerisinde geri dönüşüm tesislerinde meydana gelen yangınlar sonrası bahsi geçen tesislerde işlemler valiliğimiz koordinesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve kolluk birimlerimiz tarafından takip edilmektedir. Bu kapsamda, 09.09.2023 tarihinde meydana gelen yangın sonrası oluşan atıkların bertaraf edilmesi amacıyla ihale süreci tamamlanmış ve yer teslimi yapılmıştır. Söz konusu atıkların 75 gün içerisinde lisanslı firmalara gönderilmesi planlanmaktadır. Ayrıca 08.01.2024 tarihinde meydana gelen yangın sonrası aynı adreste ve iki ayrı parselde yer alan üç geri dönüşüm tesisinin faaliyetleri valiliğimiz oluru ile durdurulmuştur. Ortak kapatma planı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne sunulmuş olup söz konusu atıkların 29.02.2024 tarihine kadar lisanslı firmalara gönderilmesi sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.
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