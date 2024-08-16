Manisa'daki orman yangınında evler yandı

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1) MANİSA'DAKİ ORMAN YANGINI 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE; ERKEN TAHLİYE EDİLEN KARAYAKUP KÖYÜNDE EVLER YANDI

Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'nde önceki gün çıkan orman yangınına müdahale sürerken, dün tedbir amaçlı 20 hanelik Karayakup ve 57 hanelik Yeniköy Mahalleleri tahliye edildi. Acı gerçek gün ağırınca ortaya çıktı. Tahliye edilen 20 hanelik 40 kişinin yaşadığı Karayakup Mahallesi'ndeki cami dahil tüm evlerin yanarak, kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Gördes ilçe jandarma merkez karakolu ekiplerinin erken müdahalesi ise olası bir faciayı önledi. Erken davranarak, yangının geliş yönüne doğru mahalleyi boşaltan ekipler, olası bir can kaybının önüne geçti.

Duman yoğunluğundan dolayı mahalleye sivil giriş çıkışları yasaklanırken, mahalle girişinde bekleyen ekipler, kimseyi içeri almıyor. Ayrıca mahallede itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Hasar tespit çalışmaları ise yangının kontrol altına alınması ardından gerçekleşecek.

Evleri yanan Yakup-Sevinç çifti, üzgün olduklarını belirtti.