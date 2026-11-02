Manisa'daki Türkmen Şelaleleri sonbaharla sarı ve kahverengiye büründü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Manisa'daki Türkmen Şelaleleri sonbaharla sarı ve kahverengiye büründü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa\'daki Türkmen Şelaleleri sonbaharla sarı ve kahverengiye büründü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Türkmen Şelaleleri'nde sonbaharla sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarına bürünen ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu. Biri 10, diğeri 30 metre yüksekliğindeki iki şelale doğa yürüyüşü yapanların ilgisini çekerken manzara dronla görüntülendi.

MANİSA'nın Yuntdağı bölgesinde Türkmen Mahallesi ile İzmir il sınırı arasında bulunan Türkmen Şelaleleri'nde sonbaharın gelişiyle renk cümbüşü yaşanıyor. Sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarına bürünen ağaçların oluşturduğu eşsiz manzara, dron ile havadan görüntülendi.

Manisa şehir merkezine 42 kilometre uzaklıkta, Yunusemre ilçesinin Yuntdağı bölgesinde bulunan Türkmen Mahallesi'ndeki biri 10, diğeri 30 metre yüksekliğindeki iki şelale, son yıllarda doğaseverlerin ilgi odağı haline geldi. Doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini hayran bırakan şelaleler, özellikle doğa yürüyüşü yapanların uğrak noktaları arasında yer alıyor. Küçük şelaleden yaklaşık 25 dakikalık yürüyüş mesafesinde bulunan büyük şelaleye ulaşım, sarp kayaların arasından sağlanıyor.

SONBAHARIN EŞSİZ MANZARASI

10 metre yüksekliğindeki şelaleye ulaşımın daha kolay olması nedeniyle vatandaşlar, bu bölgeyi daha çok ziyaret ederken, doğa yürüyüşü sporcuları zorlu parkuru aşarak 30 metre yüksekliğindeki diğer şelaleye ulaşmayı tercih ediyor. Sonbaharın izlerinin belirginleştiği bölgede ağaçların yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına bürünmesi ile ortaya eşsiz bir manzara çıktı. Her geçen gün daha fazla doğaseverin ilgisini çeken şelaleler ve çevresindeki sonbahar manzarası dron ile görüntülendi.

'DOĞAL HALİYLE KALMIŞ BİR ŞELALE'

İzmir'den arkadaşlarıyla birlikte Türkmen Şelaleleri'ni görmeye gelen Hıdır Memiş (32), "İzmir'de yaşıyorum. Arkadaşlarla fırsat buldukça doğa yürüyüşlerine çıkıyoruz. Bugün iki rotamızda Türkmen Şelalesi vardı. Çok güzel bir yer. İnsan elinin fazla uzanamayacağı bir yerde olduğu için bakirliğini korumuş ve kendi has doğal haliyle kalmış bir şelale. Umarım bu tarz yerlerimiz hiç el değmeden, böyle doğal haliyle kalır ve insanlarımız bu doğanın, bu güzelliğin, bu cennetin keyfini çıkarmaya hep beraber gelirler ve fırsat bulurlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YunusemreGüncelManisaTurizmYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AVM’de şoke eden görüntü Tokat atan kadını yere serdi AVM'de şoke eden görüntü! Tokat atan kadını yere serdi
Bir dönem çok popülerdi Oyuncu Kaan Girgin’in son görüntüsü dikkat çekti Bir dönem çok popülerdi! Oyuncu Kaan Girgin’in son görüntüsü dikkat çekti
Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafları ortaya çıktı Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafları ortaya çıktı
2027’de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar 2027'de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda! İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar
Real Madrid’de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor Arda yine kasayı doldurdu Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor! Arda yine kasayı doldurdu
Ne olacak bu takımın hali Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular Ne olacak bu takımın hali! Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular
10:41
DEM Parti’den kritik karar İBB el değiştirebilir
DEM Parti'den kritik karar! İBB el değiştirebilir
10:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
10:33
Sen neymişsin be Conceiçao Kupa sayısı ağızları açık bıraktı
Sen neymişsin be Conceiçao! Kupa sayısı ağızları açık bıraktı
10:17
Midyeci Ahmet’e tepki yağıyor
Midyeci Ahmet'e tepki yağıyor
10:09
Otogaza dev zam geliyor Litresi 50 lirayı aşacak
Otogaza dev zam geliyor! Litresi 50 lirayı aşacak
09:45
Uçak kalktı geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü
Uçak kalktı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 10:47:38. #.0.2#
SON DAKİKA: Manisa'daki Türkmen Şelaleleri sonbaharla sarı ve kahverengiye büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android