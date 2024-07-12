Manisa Demirci İlçe Hastanesine YAG Lazer Cihazı Bağışı

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Manisa'nın Demirci ilçesinde hayırsever Ayşe Koçyiğit ilçe hastanesine YAG lazer cihazı bağışında bulundu.

Demircili hayırsever 91 yaşındaki Ayşe Koçyiğit'in Demirci Devlet Hastanesine aldığı göz YAG lazer cihazı Koçyiğit'in oğlu Hüseyin Koçyiğit tarafından Demirci Devlet Hastanesi Başhekimliğine teslim edildi.

Demirci Devlet Hastanesi Başhekimi Levet Onat, hastaneye yapılan cihaz bağışından dolayı Hüseyin Koçyiğit'e plaket takdim ederek, teşekkür etti.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Koçyiğit ailesine teşekkür ederek, "Demircili hayırseverlerin başta hastanemiz olmak üzere memleketimiz adına duyarlı oldukları için mutluyuz." dedi.