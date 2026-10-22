Manisa Emniyeti otoyolda 225 bin 960 sentetik hap ele geçirdi, 2 kişi tutuklandı

Manisa Emniyeti otoyolda 225 bin 960 sentetik hap ele geçirdi, 2 kişi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'da İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde plakası belirlenen otomobil durduruldu ve araçta 225 bin 960 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı.
Manisa'da durdurulan otomobilde 225 bin 960 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul- İzmir Otoyolu üzerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin kullandığı otomobilin plakasını belirleyen ekipler, aracı kente yakın bir noktada durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 225 bin 960 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.T. (23) ve A.T. (24) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
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