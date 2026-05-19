Manisa Gençlik Festivali'nde unutulmaz konser

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Manisa Gençlik Festivali, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Senfoni ve Çok Sesli Gençlik Korosu'nun konseriyle renklendi.

Manisa Gençlik Festivali, özel bir konserle taçlandı. Şefler Arcan Hacer Aydınlı ve İhsan Canbazoğlu'nun yönetiminde sahne alan Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Senfoni Orkestrası ve Çok Sesli Gençlik Korosu, Manisalılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen konseri Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yağız Kaya, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ile çok sayıda vatandaş takip etti.

Klasik eserlerden 19 Mayıs ruhunu yansıtan marşların seslendirildiği konserde Çok Sesli Koro ile Senfoni Orkestrası'nın uyumu dikkati çekerken, genç sanatçıların enerjisi meydana yansıdı.

GENÇLERE TEŞEKKÜR

Konser sırasında sahneye çıkarak Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun selamlarını ileten Başkan Vekili Kaya, "Bu kentin sokaklarında büyümüş gençler olarak kentin sanatla, gençlerin de rahat nefes alabildiği bir kentte, geleceğe daha güvenle yürüyeceğimizi biliyoruz. Sanatın, kültürün, müziğin olduğu yerde umut vardır, yaşam vardır. Genç arkadaşlarımıza Gençlik Haftası'nı, gençliğin enerjisiyle sanatın ve müziğin ruhu ile zenginleştirdikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaya, konuşmasının ardından Şefler Arcan Hacer Aydınlı ve İhsan Canbazoğlu'na çiçek takdim etti.