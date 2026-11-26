Manisa Gördes'te ağaç keserken altında kalan 74 yaşındaki kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Gördes ilçesindeki Beğel Mahallesi'nde 74 yaşındaki kişi, kendi arazisinde kestiği ağacın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık personeli, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Manisa'nın Gördes ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Beğel Mahallesi'nde yaşayan Muzaffer Peker (74) kendisine ait arazide kestiği ağacın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, Peker'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA
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