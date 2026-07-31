Manisa Köprübaşı'nda ilk kez sıcak asfalt uygulaması - Son Dakika
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Manisa Köprübaşı'nda ilk kez sıcak asfalt uygulaması

Manisa Köprübaşı\'nda ilk kez sıcak asfalt uygulaması
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Köprübaşı ilçesinde ilk kez sıcak asfalt uygulamasını hayata geçirdi. Altyapısı yenilenen Hükümet Caddesi'nde asfalt çalışmalarında sona yaklaşılırken, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirecek yeni projeler de etap etap devam ediyor.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Köprübaşı ilçesinde ilk kez sıcak asfalt uygulamasını hayata geçirdi. Altyapısı yenilenen Hükümet Caddesi'nde asfalt çalışmalarında sona yaklaşılırken, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirecek yeni projeler de etap etap devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde sürdürdüğü ulaşım seferberliği Köprübaşı ilçesinde devam ediyor. İlçe tarihinde ilk kez sıcak asfalt uygulamasının hayata geçirildiği Hükümet Caddesi'nde çalışmalar sona yaklaştı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında altyapısı tamamlanan Hükümet Caddesi'nde sıcak asfalt serimi büyük ölçüde tamamlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürürken, Köprübaşı Belediyesi ekipleri de kaldırım, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, yeşil alan ve çevre düzenlemelerini eş zamanlı yürütüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Hükümet Caddesi, daha güvenli ve konforlu bir ulaşım aksı olarak ilçe merkezine hizmet verecek.

Hükümet Caddesi ile başlayan dönüşüm bununla da sınırlı kalmayacak. Gündoğdu Caddesi ve Meta yolu güzergahındaki altyapı ve üstyapı çalışmaları da etap etap devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında ilçe merkezi bağlantı yolları modern bir ulaşım ağına kavuşacak.

"KÖPRÜBAŞI TARİHİNDE BİR İLKİ YAŞIYOR"

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Köprübaşı'nın tarihinde ilk kez sıcak asfaltla buluşmasının önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Köprübaşı'mızın tarihindeki ilk sıcak asfaltı atıyoruz. Altyapısını baştan sona yenilediğimiz Hükümet Caddesi'ni bisiklet ve yürüyüş yolları, kaldırımları ve ışıklandırmasıyla Köprübaşı'mıza yakışan bir hale getiriyoruz. Belediye Başkanımız Fatih Taşlı ile iş birliği içinde, ilçemizin uzun yıllardır beklediği tüm hizmetleri adım adım gerçekleştireceğiz. Köprübaşı'mıza hayırlı olsun. Manisa'mızın tüm ilçelerini hak ettiği hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"BU SADECE BİR YOL ÇALIŞMASI DEĞİL"

Çalışmaları yerinde inceleyen Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı ise ilçenin uzun yıllardır beklediği önemli bir hizmetin hayata geçirildiğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün Köprübaşı'mız için gerçekten tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. İlçemiz, tarihinde ilk kez sıcak asfaltla buluşuyor. Bu sadece bir yol çalışması değil, yıllardır beklenen önemli bir ihtiyacın karşılanmasıdır. Hükümet Caddesi'nde altyapıdan üstyapıya kadar kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. İçme suyu hatları yenilendi, yürüyüş yolları, bisiklet yolu, yeşil alan düzenlemeleri ve çevre düzenlemeleriyle ilçemize yakışan bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Sayın Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun destekleriyle başlayan bu yatırımlar Hükümet Caddesi ile sınırlı kalmayacak. Gündoğdu Caddesi ve Meta yolu yönündeki çalışmalarımız da planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında Köprübaşı'nın ulaşım altyapısı çok daha modern ve güvenli bir yapıya kavuşacak. İlçemize bu tarihi hizmetin kazandırılmasına katkı sunan başta Başkanımız Sayın Besim Dutlulu olmak üzere tüm Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yapılan hizmetlerin Köprübaşı'mıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa Köprübaşı'nda ilk kez sıcak asfalt uygulaması - Son Dakika

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