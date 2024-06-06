Manisa Kula'da 100 dönüm buğday tarlası yangında küle döndü - Son Dakika
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Manisa Kula'da 100 dönüm buğday tarlası yangında küle döndü

Manisa'nın Kula ilçesindeki buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 3 saatte söndürüldü. Yangında 100 dönüm ekili alan küle döndü. Son günlerde bölgede çıkan yangınlarda toplamda 146 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

06.06.2024 17:31
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MANİSA'nın Kula ilçesindeki buğday tarlasında yangın çıktı. Alevler orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 3 saatte söndürülürken, 100 dönüm ekili alan küle döndü.

Kırsal Sarnıç Mahallesi ile Kula Peribacaları arasındaki buğday tarlasında, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenler, bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla Kula, Salihli ve Selendi ilçeleri itfaiye ekipleri ile Kula Orman İşletme Şefliği ekipleri, bölgeye sevk edildi. Alevler, ekiplerin karadan müdahalesiyle 3 saatte söndürülürken, 100 dönüm ekili alan küle döndü.

Öte yandan Manisa'nın Kula ilçesinde önceki gün Körez, Ayazören ve Kalınharman bölgeleri, dün kırsal Seyitali Mahallesi Gargar mevkisi, Körez Mahallesi ve Evciler Mahallesi Elekçitepe mevkisindeki buğday ekili tarım arazilerinde çıkan yangınlarda, 146 dönüm tarım arazisi ile 4 dönüm maki zarar gördü.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Manisa, Kula, Tarım, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Kula'da 100 dönüm buğday tarlası yangında küle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Kula'da 100 dönüm buğday tarlası yangında küle döndü - Son Dakika
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