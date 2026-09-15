Manisa Kula'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Manisa'nın Kula ilçesinde dün akşam devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Balıbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda traktörün altında kalan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Kula ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, dün akşam Hüseyin Leylek'in kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Balıbey Mahallesi'nde devrildi.
Traktörün altında kalan Leylek hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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