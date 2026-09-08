Manisa Kula\'da polisin durdurduğu araçta 65 bin içimlik bonzai bulundu, 1 kişi tutuklandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde polisin takibe alıp, durdurduğu araçta 65 bin içimlik sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Uyuşturuculara ilişkin gözaltına alınan 2 kadın şüpheliden F.Ö. (42) tutuklandı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir aracı takibe aldı. Takibin ardından durdurulan araçta arama yapan ekipler, 10 parça halinde, 40x40 santimetre ebatlarında ve 65 bin içimlik olduğu değerlendirilen sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirdi. Uyuşturucuya ilişkin gözaltına alınan araçtaki S.A. (46) ve F.Ö. isimli iki kadın şüpheli, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliden F.Ö. tutuklanırken, S.A. ise adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.