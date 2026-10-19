Manisa Kula'da sisle örtülen Sandal Divlit Volkanı havadan dronla kaydedildi

Manisa Kula'da sisle örtülen Sandal Divlit Volkanı havadan dronla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Kula ilçesindeki Sandal Divlit Volkanı, çevresinde oluşan sisin etekleri ve koniyi sarmasıyla dronla havadan görüntülendi. Gediz Oluğu üzerindeki volkanın konisi, Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nın önemli jeositlerinden biri olarak sis altında dronla kaydedildi.
Manisa'nın Kula ilçesindeki Sandal Divlit Volkanı, üzerini saran sisle görüntülendi.
Ege Bölgesi'nin doğudan batıya uzanan en büyük tektonik çukurlarından Gediz Oluğu üzerinde yer alan volkan çevresinde sis oluştu.
Volkan eteklerini örten sis, koninin üzerini sardı.
Kula- Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nın önemli jeositlerinden Sandal Volkan konisi, dronla havadan görüntülendi.
Kaynak: AA
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