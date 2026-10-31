Manisa Kula'da yoğun sis altındaki volkan konileri dronla görüntülendi - Son Dakika
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Manisa Kula'da yoğun sis altındaki volkan konileri dronla görüntülendi

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Manisa Kula\'da yoğun sis altındaki volkan konileri dronla görüntülendi
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Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan yoğun sis, Kula Divlit Volkan Konisi ve çevresindeki Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nda etkisini gösterdi. Volkan konilerinin üst kısımlarını kaplayan sis bulutları altındaki doğal yapılar dronla görüntülendi.

Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan yoğun sis, Kula Divlit Volkan Konisi ile çevresindeki jeopark sahasında güzel görüntüler oluşturdu.

Antik dönem tarihçisi Strabon'un Geographika adlı eserinde "Katakekaumene" (Yanık Ülke) olarak adlandırdığı, 2 bin 500 yıl öncesine kadar aktif olan 80'in üzerindeki volkan konisinin yer aldığı Kula- Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nda sis etkisini gösterdi.

İlçe merkezinde ve jeopark alanında etkili olan sis bulutları, volkan konilerinin üst kısımlarını kapladı. Sis altındaki doğal yapılar dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA
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