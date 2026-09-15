Manisa Kula\'daki Börtlüce Mağarası\'nda geçmiş iklim verileri için örnek toplanıyor

Manisa'nın Kula ilçesinde yer alan Börtlüce Mağarası'nın dehlizlerinden alınan örneklerle geçmiş yıllara ait iklim verileri araştırılıyor.

Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Ezgi Ünal İmer ve Ulusal Tayvan Üniversitesinden araştırmacılar, mağarada iklim değişikliğine ilişkin veri toplama çalışmalarını sürdürüyor.

Doç. Dr. Ezgi Ünal İmer, AA muhabirine mağaranın içinde oluşmuş sarkıt ve karbonat çökellerini incelediklerini anlattı.

Karbonatın kaç yıl önce oluştuğunu kullanarak geçmişe ait iklim verisi elde edebildiklerini ifade eden İmer, "Bu oluşturduğumuz kayıtları Batı Anadolu'nun diğer göl ya da Ege Denizi'nden alınan paleoiklimsel kayıtlarla karşılaştırma imkanı buluyoruz." dedi.

Bir dönem Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı bünyesinde harita ve eğitim sorumlusu olarak görev yapan ve bu çalışmada araştırmacı olarak yer alan Dr. Mesut Kolbüken de mağaradan ilk örnekleri 2011'de toplamaya başladıklarını ifade etti.

Çalışmalar sonucunda dikitlerin binlerce yılı kapsadığını tespit ettiklerini aktaran Kolbüken, "İlk sonuçları uluslararası konferanslarda sunmaya başladık. En son yaptığımız makaleyi ise uluslararası bir dergiye gönderdik. O makalede geçmiş dönem iklimin insan üzerindeki etkileri üzerine çıkarımlarda bulunduk." diye konuştu.

Öte yandan, Kula Belediyesi ile Jeopark Belediyeler Birliği'nin de destek verdiği çalışmaların Diyarbakır'daki mağaralarda da sürdüğü belirtildi.