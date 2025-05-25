Manisa, Kültür Yolu Festivali'ne Destek Sağlıyor

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali'ne konser alanı, kültür salonları ve ulaşım desteğiyle katkı sağlıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 17-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenen Kültür Yolu Festivali'ne; konser için sahnenin kurulacağı alan, teknik personel ve zabıta ekiplerinin güvenlik bariyerleriyle sağladığı alan güvenliği gibi birçok konuda destek veriyor. Otopark hizmetleri de festival süresince vatandaşların kullanımına sunularak ulaşım kolaylaştırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait Lale Salonu ve Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi ile Fatih Sergi Salonu, festival etkinliklerine tahsis edilerek sanatsal etkinlikler, Manisalılarla buluşturuluyor.

Üniversite öğrencileri için merkez, Muradiye ve Kampüs hattında her gün belediye otobüsleri ile ring seferi düzenleniyor.