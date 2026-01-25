Manisa Kurtuluş Müzesi, Kentin Tarihine Işık Tutuyor

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümünde açılan Manisa Kurtuluş Müzesi, kentin 1918–1923 yılları arasında yaşadığı işgal sürecini, Kuvayımilliye mücadelesini ve kurtuluşun ardından yeniden ayağa kalkışını belge, görsel, panorama ve canlandırmalarla ziyaretçilere aktarıyor.

Kentin yakın tarihine tanıklık eden, kurtuluş mücadelesinin izlerini bugüne taşıyan Manisa Kurtuluş Müzesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen önemli bir kültür ve hafıza mekanı olarak ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Müze, Birinci Dünya Savaşı sonrası işgale uğrayan kentin 3 yıl 3 ay 14 gün süren işgal döneminde yaşadığı tüm zorluklara tanıklık ediyor. Bu süreçte, kurtuluş mücadelesini kazanma gayesiyle halkın birbirine kenetlenmesi, işgal kuvvetlerinin şehirden çekilirken Manisa'yı planlı bir şekilde yakıp yıkması ve Türk ordusunun zaferi sonrası şehrin yeniden inşa edilme süreci ziyaretçilerle paylaşılıyor.

Felaket günlerinin isimsiz kahramanlarının anılarını yaşatmayı amaçlayan müze; yaşamlarını, ailelerini ve çocuklarını bağımsızlık ülküsü için tehlikeye atan halkın mücadelesini, tanıklık edilen tüm acı ve zorluklara rağmen umudun hiç yitirilmediği bir ruhla anlatıyor.

Dünyaca ünlü mimarlık dergileri ve sosyal medya sayfalarında yer aldı

Müze; yalnızca içerdiği tarihsel anlatımla değil, mimari yapısıyla da dikkati çekiyor. Müze, son dönemde dünyaca ünlü mimarlık dergilerinde yer alan yazılarla uluslararası alanda da ilgi gördü. Binlerce takipçisi bulunan sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarla da geniş kitlelere ulaşan müze, hem Türkiye'de hem de uluslararası platformlarda ilgi odağı haline geldi.