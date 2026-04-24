Manisa Mesir Macunu Festivali Kapsamında Düzenlenen Etkinlikler Hız Kesmeden Devam Ediyor

24.04.2026 10:00  Güncelleme: 10:47
486'ncı Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen "2. Uluslararası Mesir Tiyatro Festivali" ve "Kültür Defilesi", Manisalılara sanat ve kültür dolu bir gün yaşattı.

Tiyatro festivali kapsamında düzenlenen "Kültür Defilesi", farklı coğrafyalardan gelen kültürleri aynı sahnede buluşturdu. Şehre gelen; Azerbaycan, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Sırbistan, Endonezya, Litvanya, Slovakya, Polonya, Kazakistan, Yunanistan, Kıbrıs ve İtalya'dan konuklar, ev sahibi Manisa ile birlikte görsel bir şölen sundu. Misafir ülkelerin temsilcileri, kültürel miraslarını yansıtan özgün kıyafetlerle podyuma çıktı. Renklerin ve dokuların uyumuyla öne çıkan defilede, her kostüm kendi kültürel kimliğini ve tarihini sahneye taşıdı. Etkinliğin finalinde, Manisa Bezi kullanılarak hazırlanan özel tasarım kıyafetler sergilendi. Yerel zanaatkarlığı modern tasarımlarla buluşturan koleksiyon, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

"Bir Takım Azizlikler" oyununa yoğun ilgi

Öte yandan, Aziz Nesin'in eserinden sahneye uyarlanan "Bir Takım Azizlikler" adlı oyun ise Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelendi. Güçlü oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken oyun, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Gösterimi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu eşi Özge Ekmen Dutlulu ile birlikte izlerken; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu ve Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Seyfettin Süha Erol da etkinlikte yer aldı.

"Kültürüyle, tiyatrosuyla, gastronomisiyle çok kapsamlı hale getirdik"

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, oyun sonunda sahneye çıkarak, izleyicilere ve tiyatro ekibine hitap etti. Başkan Dutlulu, "486. Mesir Festivali'ni yapıyoruz ama çok geniş kapsamlı yapıyoruz. Buna geçtiğimiz sene başladık. 2024 yılında, ilk seçimi kazandığımızda elimizde hazır bir mesir festivali vardı. Ondan sonra Ferdi Başkanımızın dokunuşları başladı. Mesir Festivali içinde tiyatro festivali ilk kez geçen yıl yapılmaya başlandı. Türkiye'nin hatta dünyanın çeşitli yerlerinden tiyatrolar gelmeye başladı. Bu festivali sadece mesir saçılan bir festival olarak değil de sanatıyla, kültürüyle, tiyatrosuyla, gastronomisiyle çok kapsamlı hale getirdik" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

