Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına müdahale devam ediyor

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Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Boyalı ve Kayacık Mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları devam ediyor.

Boyalı Mahallesi'ndeki yangına 6 uçak, 14 helikopter, 46 arazöz, 14 su ikmal aracı, 6 iş makinesi, 6 ilk müdahale yer ekibi müdahale ediyor.

Yangınla mücadelede 45 teknik eleman olmak üzere 450 personel görev yapıyor.

Kayacık Mahallesi'ndeki yangına ise 1 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 iş makinesi, 1 ilk müdahale yer ekibi müdahale ederken, 5 teknik eleman olmak üzere 100 personel bölgede söndürme çalışmalarına katılıyor.

Yangın nedeniyle Gördes'e bağlı Yeniköy ve Karayakup ile Salihli'ye bağlı Hacıhıdır, Kemer, Kale ve Kurttutan Mahallelerindeki vatandaşlar tahliye edilmişti.