Manisa Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren plastik enjeksiyon fabrikasında, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, işçiler fabrikadan tahliye edildi. İhbarla fabrikaya çok sayıda ekip sevk edildi. Fabrikadan yükselen siyah duman kentin çeşitli noktalarından görüldü. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Manisa Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi'ndeki Plastik Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?