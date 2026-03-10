Manisa Salihli'de Binlerce Vatandaş İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika
Manisa Salihli'de Binlerce Vatandaş İftar Sofrasında Buluştu

10.03.2026 17:20  Güncelleme: 19:08
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi iş birliğinde düzenlenen iftar programı, yüzlerce vatandaşı aynı sofrada bir araya getirdi. Program kapsamında mahalle muhtarlarıyla da buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Projelerimizi sizden gelen talepler doğrultusunda şekillendiriyoruz" dedi.

Salihli Kent Meydanı'nda kurulan iftar sofrası, ilçe sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, iftar saati öncesinde masaları tek tek gezerek vatandaşlarla selamlaştı. Oruçların açılmasının ardından etkinlik, çocuklar için düzenlenen geleneksel Hacivat-Karagöz, jonglör ve sihirbazlık gösterileriyle devam etti.

"Dayanışmayı büyütmeye devam ediyoruz"

Ramazan ayının toplumsal dayanışma için önemine değinen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Ramazan, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı bir zaman dilimi. Manisa'nın her köşesinde vatandaşlarımızla aynı sofrada buluşmaya ve dayanışmayı büyütmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ise paylaşmanın ve gönül bağlarının güçlendiği bu özel ayda vatandaşlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Muhtarların talep ve önerileri dinlendi

İftar programı öncesinde bölgedeki mahalle muhtarlarıyla bir istişare toplantısı gerçekleştiren Başkan Besim Dutlulu, muhtarların taleplerini dinleyerek yeni projeler hakkında bilgi verdi. Dutlulu, şunları kaydetti:

"Her sorunu anında çözemeyebiliriz ancak çözmek için var gücümüzle mücadele edeceğimizin sözünü veriyorum. Muhtarlarımıza büyük değer veriyoruz; projelerimizi sizden gelen talepler doğrultusunda şekillendiriyoruz."

Toplantı sonunda Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ve Salihli Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Koruk, katkılarından dolayı Başkan Besim Dutlulu'ya plaket takdim etti.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

