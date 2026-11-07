Manisa Salihli'de devrilen pirina tankeri alev aldı, sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Manisa Salihli'de devrilen pirina tankeri alev aldı, sürücüsü yaşamını yitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Manisa'nın Salihli ilçesinde pirina yüklü tanker, Tekelioğlu Mahallesi'nde kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak karşı şeride geçti ve devrilerek alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tanker sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde devrildikten sonra yanan pirina yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kemal Kırkpınar (37) yönetimindeki 45 AUG 291 plakalı tanker, henüz belirlenemeyen nedenle Tekelioğlu Mahallesi'nde kontrolden çıktı.

Bariyerleri aşarak karşı şeride geçen pirina yüklü tanker, sürüklendikten sonra devrilerek alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Kırkpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA
OtomobilİtfaiyeSalihliManisaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi Cep harçlığı yüzde 50 artacak Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı Kazancı inanılmaz Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz
Babasının kartını patlattı Harcadığı para servet değerinde Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
15:14
7 maçtır kazanamıyorlardı Süper Lig’de bir ayrılık daha
7 maçtır kazanamıyorlardı! Süper Lig'de bir ayrılık daha
14:53
Osimhen için olay iddia Ülkesinde “vatan haini“ ilan edilebilir
Osimhen için olay iddia! Ülkesinde "vatan haini" ilan edilebilir
14:45
Tam bir kibir abidesiymiş Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
14:41
Fenerbahçe’den 40 milyon euroluk transfer hamlesi
Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk transfer hamlesi
14:14
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
13:38
Komşusunun verdiğini yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
Komşusunun verdiğini yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 15:23:52. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa Salihli'de devrilen pirina tankeri alev aldı, sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android