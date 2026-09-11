Manisa Sarıgöl'de operasyonda 552 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Şeyhdavutlar Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda 552 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, ifade işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen operasyonda 552 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şeyhdavutlar Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine şüpheli E.A.'nın (33) evinde arama yaptı.
Operasyonda 552 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan E.A. ifade işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA
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