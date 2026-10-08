Manisa Şehzadeler\'de lokantaya pencereden giren 3 şüpheli 10 bin lirayı çaldı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde 3 şüphelinin gece saatlerinde girdikleri bir restoranın kasasından 10 bin lira çaldıkları hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Yarhasanlar Mahallesi'ndeki bir esnaf lokantasında meydana geldi. Alican Kırmızılılar'a iş yerine gece saatlerinde pencereden giren şüpheliler, kasada bulunan 10 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde dükkanını açmak için işyerine gelen işletme sahibi, paranın yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Hırsızlık anı ise iş yerindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin camdan iş yerine girip parayı çaldıktan sonra kaçtığı anlar yer aldı. Polis ekipleri 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.