Manisa Şehzadeler'de lokantaya pencereden giren 3 şüpheli 10 bin lirayı çaldı - Son Dakika
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Manisa Şehzadeler'de lokantaya pencereden giren 3 şüpheli 10 bin lirayı çaldı

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Manisa Şehzadeler\'de lokantaya pencereden giren 3 şüpheli 10 bin lirayı çaldı
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir esnaf lokantasına gece pencereden giren 3 şüpheli, kasada bulunan 10 bin lirayı çalıp kaçtı. İşletme sahibinin sabah ihbarıyla polis, güvenlik kamerasına yansıyan olaydaki şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde 3 şüphelinin gece saatlerinde girdikleri bir restoranın kasasından 10 bin lira çaldıkları hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Yarhasanlar Mahallesi'ndeki bir esnaf lokantasında meydana geldi. Alican Kırmızılılar'a iş yerine gece saatlerinde pencereden giren şüpheliler, kasada bulunan 10 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde dükkanını açmak için işyerine gelen işletme sahibi, paranın yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Hırsızlık anı ise iş yerindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin camdan iş yerine girip parayı çaldıktan sonra kaçtığı anlar yer aldı. Polis ekipleri 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
ŞehzadelerGüvenlik3. SayfaGüncelManisaPolisSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Şehzadeler'de lokantaya pencereden giren 3 şüpheli 10 bin lirayı çaldı - Son Dakika
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