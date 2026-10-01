Manisa Soma'da maden işletmesinde göçükte 2 madenci öldü, 3 işçi aranıyor - Son Dakika
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Manisa Soma'da maden işletmesinde göçükte 2 madenci öldü, 3 işçi aranıyor

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Manisa Soma\'da maden işletmesinde göçükte 2 madenci öldü, 3 işçi aranıyor
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Manisa'nın Soma ilçesindeki maden işletmesinde göçük meydana geldi; 7 işçiden 2'si sağ kurtarıldı, 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı. 3 işçiye ulaşılması için 8 saattir süren arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Haber: Fatih ÖZKILINÇ/Osman BEKAR Kamera: Kerim UĞUR

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde öğle saatlerinde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 7 madenciden 2'si sağ olarak kurtarılırken, 2 madencinin cansız bedenine ulaşıldı. 3 madenciye ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları 8 saattir sürüyor.

Olay, saat 13.15 sıralarında Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde meydana geldi. Madende henüz bilinmeyen nedenle göçük oluştu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan 7 maden işçisinden 2'si sağ olarak kurtarılırken, 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Göçük altında bulunan 3 işçiye ulaşılması için ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları, yaklaşık 8 saattir devam ediyor.

Öte yandan, 7 maden işçisinin göçük altında kaldığı olaya ilişkin Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soma Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilirken, olayın araştırılması amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından da başmüfettiş görevlendirildi.

Kaynak: ANKA
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