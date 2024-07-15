Manisa Soma'da Orman Yangını: İki Mahalle Boşaltılıyor - Son Dakika
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Manisa Soma'da Orman Yangını: İki Mahalle Boşaltılıyor

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Tekeli Işıklar ve Bayat mahalleleri tedbir amaçlı boşaltılıyor. Yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangın kontrol altına alınamıyor.

15.07.2024 23:23
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Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle kırsal Tekeli Işıklar Mahallesi'nin ardından Bayat Mahallesi de tedbir amaçlı boşaltılıyor.

Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

Yangının yaklaştığı Tekeli Işıklar Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bölgede inceleme yapan Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, gazetecilere, öğle saatlerinde çıkan yangının kontrol altına alınmak üzereyken çok şiddetli rüzgar nedeniyle tekrar yayıldığını söyledi.

Tekeli Işıklar Mahallesi'nde vatandaşların ve hayvanların bölgeden uzaklaştırıldığını belirten Akkaya, şu bilgileri verdi:

"Hayati bir tehlike öngörmüyoruz şu an itibarıyla. Köyde de tutuşan bir dam ve evimiz yok. Bütün ekipler köye sıçramaması için müdahale ediyor. İnşallah da başarılı olacaklar ama rüzgar her yönden şiddetli esiyor. Köyümüze zarar gelmeden yangını önlemek istiyoruz."

"Rüzgarlı hava yangının kontrol altına alınmasını engelliyor"

Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler nedeniyle Tekeli Işıklar Mahallesi'nin ardından Bayat Mahallesi'nin de tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi.

Tahliye çalışmalarını Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ve Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez de takip ediyor.

Okur, vatandaşları sakin olmaya davet ettiklerini belirterek, "Ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor. İnşallah daha fazla yayılmadan kontrol altına alınacak. Ancak aşırı derecede rüzgarlı hava, yangının kontrol altına alınmasını engelliyor. Şu ana kadar bir yaralanma, can ve mal kaybı hadisesi yaşanmadı. Umarım bundan sonra da yaşanmaz. Mahalle sakinlerine geçmiş olsun diliyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan, söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğüne ait gece görüş helikopterinin de destek verdiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa Soma'da Orman Yangını: İki Mahalle Boşaltılıyor - Son Dakika

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