Manisa Turgutlu'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 10 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Manisa Turgutlu'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Manisa Turgutlu'da 22 Eylül'de lise yakınındaki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Saldırıda yaralanan 11 öğrenciden 8'i taburcu edilirken, 3'ünün tedavisi sürüyor; şüphelilerden 4'ü adli süreçteki çocuk.

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltında bulunan 4'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 10 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye gönderildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 22 Eylül'de İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralanmış, saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki H.O. dahil 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Öte yandan yaralılardan 8'i taburcu edilirken, 3'ünün ise tedavisi ise devam ediyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Manisa Turgutlu'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 10 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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