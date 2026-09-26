Manisa Turgutlu\'da 11 öğrenciyi yaralayan saldırganın ailesi de tutuklandı

Manisa Turgutlu'da 11 öğrenciyi yaralayan saldırganın ailesi de tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Turgutlu'da lise yakınındaki sokakta açılan ateş sonucu 3'ü ağır 11 öğrenci yaralandı. Saldırıya ilişkin aralarında 15 yaşındaki H.O.'nun da bulunduğu 10 şüpheliden 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest kaldı.
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde lise yakınındaki sokakta ateş açarak 3'ü ağır 11 öğrenciyi yaralayan H.O.'nun (15) da aralarında olduğu 10 şüpheli, hakim karşısına çıktı. Şüphelilerden H.O., annesi, babası, dedesi, kuzeni, fişekleri satın aldığı ileri sürülen av bayii işletmecisi ile bir arkadaşı tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),
Kaynak: DHA
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