Manisa Turgutlu'da 11 öğrenciyi yaralayan saldırıyı H.O. olaylardan esinlenerek planladı - Son Dakika
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Manisa Turgutlu'da 11 öğrenciyi yaralayan saldırıyı H.O. olaylardan esinlenerek planladı

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Manisa Turgutlu'da 3'ü ağır 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda H.O.'nun ifadesinde, eylemi geçmişteki olaylardan esinlenerek planladığı belirlendi. H.O.'nun anneannesinin tüfeğiyle atış talimi yaptığı, fişekleri 600 liraya aldığı ve 9 şüphelinin gözaltına alındığı ortaya çıktı.

GEÇMİŞTEKİ OLAYLARDAN ESİNLENMİŞ

Manisa Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi yakınında, av tüfeğiyle ateş açarak 3'ü ağır, 11 öğrencinin yaralanmasına neden olan H.O.'nun ifadesi ortaya çıktı. H.O.'nun saldırıyı husumet nedeniyle değil, yurt içi ve dışında yaşanan geçmişteki olaylardan esinlenerek planladığı belirlendi.

ATIŞ TALİMİ YAPMIŞ

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, saldırının hazırlık sürecini de deşifre etti. H.O.'nun bir akrabasına kendisine zorbalık yapıldığı ve bu nedenle saldırı olayını planladığını söylediği tespit edildi. Ancak yakının bu durumu ciddiye almadığı belirlendi. H.O.'nun iki akrabasıyla anneannesine ait tüfekle yaklaşık bir ay önce atış talimi yaptığı da ortaya çıktı. H.O.'un fişekleri ise anneannesinden aldığı 600 lirayla bir av bayisinden temin ettiği saptandı. Soruşturma kapsamında dün şüpheli H.O. ile annesi, babası, anneannesi, dedesi, bazı yakınları ile fişekleri satan av bayisinin işletmecisinin de aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan evinde yapılan aramada H.O.'nun odasında gamalı haç figürleri ile farklı siyasi ve ideolojik akımlara ilişkin notlar bulundu.

Ersan ERDOĞAN/ TURGUTLU (Manisa),

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Manisa Turgutlu'da 11 öğrenciyi yaralayan saldırıyı H.O. olaylardan esinlenerek planladı - Son Dakika
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