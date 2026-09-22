Manisa Turgutlu\'da 11 yaralıyı sendika ziyaret etti, 1\'inin hayati tehlikesi sürüyor

(MANİSA) - Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Musa Çınartaş ve Manisa İl Başkanı Fatih Çapraz, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen okul saldırısının ardından Okul Müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü ile görüştü, tedavi gören yaralı öğrencileri hastanede ziyaret etti.

Çınartaş ve Çapraz, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde düzenlenen silahlı saldırının ardından Okul Müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü ile görüştü. Görüşmenin ardından saldırıda yaralanan öğrencileri ve ailelerini Turgutlu Devlet Hastanesi'nde ziyaret eden Çınartaş ve Çapraz, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sendikadan yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan 11 öğrenciden 9'unun sağlık durumunun iyi olduğu, durumu ağır olan 2 öğrenciden birinin ameliyatının başarılı geçtiği ve hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Diğer öğrencinin hayati tehlikesinin devam ettiği aktarılan açıklamada, tüm yaralı öğrencilere acil şifa dileğinde bulunuldu.