Manisa Turgutlu'da 11 yaralıyı sendika ziyaret etti, 1'inin hayati tehlikesi sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa Turgutlu'da 11 yaralıyı sendika ziyaret etti, 1'inin hayati tehlikesi sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Turgutlu\'da 11 yaralıyı sendika ziyaret etti, 1\'inin hayati tehlikesi sürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Eğitim Sendikası yöneticileri, Manisa Turgutlu'da okul saldırısında yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti. Sendika açıklamasına göre 11 yaralıdan 9'unun durumu iyi; ağır 2 öğrenciden biri hayati tehlikeyi atlattı, diğerinin hayati tehlikesi sürüyor.

(MANİSA) - Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Musa Çınartaş ve Manisa İl Başkanı Fatih Çapraz, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen okul saldırısının ardından Okul Müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü ile görüştü, tedavi gören yaralı öğrencileri hastanede ziyaret etti.

Çınartaş ve Çapraz, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde düzenlenen silahlı saldırının ardından Okul Müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü ile görüştü. Görüşmenin ardından saldırıda yaralanan öğrencileri ve ailelerini Turgutlu Devlet Hastanesi'nde ziyaret eden Çınartaş ve Çapraz, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sendikadan yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan 11 öğrenciden 9'unun sağlık durumunun iyi olduğu, durumu ağır olan 2 öğrenciden birinin ameliyatının başarılı geçtiği ve hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Diğer öğrencinin hayati tehlikesinin devam ettiği aktarılan açıklamada, tüm yaralı öğrencilere acil şifa dileğinde bulunuldu.

Kaynak: ANKA
TurgutluGüvenlikSendikaManisaEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüksekova’da hayatını kaybeden 57 yaşındaki adamın cenazesi kilometrelerce omuzlarda taşındı Yüksekova'da hayatını kaybeden 57 yaşındaki adamın cenazesi kilometrelerce omuzlarda taşındı
Ramazan umresi için gittiler, 8 aydır Suudi Arabistan’dan dönemiyorlar Ramazan umresi için gittiler, 8 aydır Suudi Arabistan'dan dönemiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Lam ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Lam ile görüştü
Şişli’de korkunç olay: Silah sesine koştu, oğlunu başından vurulmuş buldu Şişli'de korkunç olay: Silah sesine koştu, oğlunu başından vurulmuş buldu
Gaziosmanpaşa’daki dayak olayında yeni perde Kiracı, ev sahibi Wilma Elles’i işaret etti Gaziosmanpaşa'daki dayak olayında yeni perde! Kiracı, ev sahibi Wilma Elles'i işaret etti
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında BM kürsüsünden dünyaya Gazze çağrısı yapacak Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında! BM kürsüsünden dünyaya Gazze çağrısı yapacak
17:30
Ne Beşiktaş ne de Galatasaray Gedson Fernandes, Süper Lig devinin radarında
Ne Beşiktaş ne de Galatasaray! Gedson Fernandes, Süper Lig devinin radarında
17:30
Trump, BM kürsüsünde: İran’la seçimlerden sonra anlaşma yapacağız
Trump, BM kürsüsünde: İran'la seçimlerden sonra anlaşma yapacağız
17:13
Trump, Genel Kurula adım atar atmaz mesajı verdi: Savaşı sonlandır
Trump, Genel Kurula adım atar atmaz mesajı verdi: Savaşı sonlandır
16:54
Aleyna Çakır davasında karar: Ümitcan Uygun’un cezası belli oldu
Aleyna Çakır davasında karar: Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu
16:48
Arkadaşları tarafından katledilen 2 kardeşin cenaze namazını babaları kıldırdı
Arkadaşları tarafından katledilen 2 kardeşin cenaze namazını babaları kıldırdı
16:15
Bakan Çiftçi, Manisa’daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
Bakan Çiftçi, Manisa'daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 18:05:25. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa Turgutlu'da 11 yaralıyı sendika ziyaret etti, 1'inin hayati tehlikesi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement