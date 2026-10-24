Manisa Turgutlu ve Akhisar'da 86 bin 654 sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika
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Manisa Turgutlu ve Akhisar'da 86 bin 654 sentetik hap ele geçirildi

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Manisa Turgutlu ve Akhisar\'da 86 bin 654 sentetik hap ele geçirildi
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Manisa'da jandarmanın Turgutlu ve Akhisar ilçelerindeki operasyonlarında 86 bin 654 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. 22 Ekim'de Turgutlu Gişeleri'nde bir araçta 85 bin 80 hap, 23 Ekim'de Akhisar Beyoba Mahallesi'ndeki bir ikamette 1574 hap bulundu.

Manisa'nın Turgutlu ve Akhisar ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 86 bin 654 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında K.K'nin (23) araçla kente sentetik ecza hapı getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22 Ekim'de Turgutlu Gişeleri'nde durdurulan araçta yapılan aramada 85 bin 80 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23 Ekim'de Beyoba Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen C.M'nin (46) ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada ise 1574 sentetik ecza hapı bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Beyoba Mahallesi3. SayfaTurgutluAkhisarManisaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Turgutlu ve Akhisar'da 86 bin 654 sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika
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