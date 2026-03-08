Manisa Valisi Özkan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Özkan, mesajında, kadınların sevgi, emek, fedakarlık ve üretkenlikleriyle hayatın her alanına değer kattığını belirtti.

Kadınların güçlü ve sağlıklı bir toplumun inşasında önemli rol üstlendiğini ifade eden Özkan, aile yapısının güçlenmesinden toplumsal hayatın gelişimine kadar birçok alanda büyük sorumluluk aldıklarını, geleceğin teminatı olan nesillerin yetişmesinde de en büyük paya sahip olduklarını kaydetti.

Özkan, Türk milletinin köklü tarihinde kadının her zaman saygın ve güçlü bir konumda yer aldığını hatırlatarak, Kurtuluş Savaşı yıllarında kadınların vatanın bağımsızlığı ve milletin geleceği için cephede ve cephe gerisinde büyük bir azim ve kararlılıkla mücadele ettiğini aktardı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanıyla birlikte kadınların eğitimden bilime, ekonomiden sanata ve siyasete kadar hayatın her alanında aktif rol aldığını ve ülkenin kalkınmasına önemli katkılar sunduğunu belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Kadınların toplumsal hayatın dışında bırakıldığı bir anlayışın kabul edilmesi mümkün değildir. Kadınlarımızın hak ettikleri saygıyı görmeleri, fırsat eşitliğine sahip olmaları ve güven içinde yaşamaları güçlü ve huzurlu bir toplumun en temel şartlarından biridir. Bu anlayışla kadınlarımızın sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta daha etkin yer almalarını desteklemek hepimizin ortak sorumluluğudur."

Özkan, mesajında başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak sağlık, huzur ve başarı dolu bir yaşam diledi.