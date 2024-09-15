Manisa Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Çalıştayı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Çalıştayı Yapıldı

Yunusemre Belediyesi öncülüğünde düzenlenen çalıştayda, Yunt Dağı'nın tarımsal ve kültürel gelişimi için yapılması gerekenler tartışıldı. Katılımcılar, bölgenin kalkınması için ortak çalışma çağrısında bulundu.

15.09.2024 14:55  Güncelleme: 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Manisa Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Çalıştayı'nda, bölgenin gelişmesi için yapılması gerekenler masaya yatırıldı.

Yunusemre Belediyesi öncülüğünde Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Konferans Salonu'nda Manisa Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya Belediye Başkanı Semih Balaban, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Organizasyonun açılış konuşmasını yapan Başkan Balaban, düzenlenecek etkinlik ve organizasyonlarla bölgenin gelişmesi için çalışacaklarını söyledi. Çalıştaya katılan herkese teşekkür eden Başkan Balaban, Yunt Dağı'nda tarımsal ve kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi için herkesin taşın altına elini koyması gerektiğinin altını çizdi. Çalıştayın moderatörlüğünü İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürel Mirasın Yönetimi ve Tanıtımı Şube Müdürü Ayşegül Güngören üstlenirken; Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi kurucularından Faik Gür, 'Yunt Dağları ve Kırsal Kalkınma', OBASYA Kooperatifi Başkanı Mustafa Pala, 'Yunt Dağları Turizmi ve OBASYA', Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölüm Başkanı Rasim Akpınar 'Geçmişten Günümüze Yunt Dağı'nda Sosyoloji' konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Ayrıca Birol Üzmez'in 'Yunt Dağı Görünmez Atların Fısıltısı Sergisi'nin fotoğraflarının gösterimi yapıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Yunt Dağı, Güncel, Manisa, Turizm, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Çalıştayı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:57 “Trump’a ikinci suikast girişimi“ iddiası ortalığı karıştırdı Gerçek bambaşka çıktı "Trump'a ikinci suikast girişimi" iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek bambaşka çıktı
21:36 Görüntüler de iddia da vahim Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı Görüntüler de iddia da vahim! Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı
21:26 Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer’e şok Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
00:12 HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Anayasa’nın 4. maddesi olmasın HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Anayasa'nın 4. maddesi olmasın
23:38 Maç biter bitmez soluğu tribünde aldı Osimhen, galibiyeti taraftarların arasında kutladı Maç biter bitmez soluğu tribünde aldı! Osimhen, galibiyeti taraftarların arasında kutladı
23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
23:02 Sakatlığı ne durumda Okan Buruk, Mauro Icardi’nin dönüşü için tarih verdi Sakatlığı ne durumda? Okan Buruk, Mauro Icardi'nin dönüşü için tarih verdi
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
22:42 Victor Osimhen’den çok konuşulacak Icardi ve Batshuayi sözleri Victor Osimhen'den çok konuşulacak Icardi ve Batshuayi sözleri
22:24 İki takım da 10 kişi kaldı RAMS Başakşehir, Bodrum FK’yı son dakika golüyle yendi İki takım da 10 kişi kaldı! RAMS Başakşehir, Bodrum FK'yı son dakika golüyle yendi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:56 Gol olup yağdılar Galatasaray, Çaykur Rizespor’u 5-0 yendi Gol olup yağdılar! Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi
21:52 Benfica’nın rakibi Santa Clara Kerem Aktürkoğlu ilk maçına çıktı Benfica'nın rakibi Santa Clara! Kerem Aktürkoğlu ilk maçına çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 23:14:41. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Çalıştayı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement