Manisa Yunusemre\'de 10 yıllık atık yığını belediye ekiplerince tahliye edildi

(MANİSA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir apartmanın zemin katında uzun süredir biriktirilen tonlarca atık, apartman sakinlerinin başvurusu üzerine Büyükşehir ve Yunusemre Belediyesi ekiplerince tahliye edildi. Çalışmayla yoğun koku ve temizlik sorunu giderilirken, çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturabilecek unsurlar da ortadan kaldırıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katında uzun süredir biriktirilen atıklar, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla tahliye edildi.

Üç katlı binanın zemin katında bulunan dairede yaklaşık 10 yıldır atık biriktirildiği iddia edildi. Özellikle yoğun koku nedeniyle günlük yaşamlarının olumsuz etkilendiğini belirten apartman sakinlerinin başvurusu üzerine ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmada, daire içerisinde biriken tonlarca atık güvenli şekilde tahliye edildi.

Temizlik işlemlerinin yanı sıra bina içerisinde çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturabilecek unsurlar da ortadan kaldırıldı.

Çalışmanın tamamlanmasıyla apartmanda uzun süredir yaşanan koku ve temizlik sorunu giderilirken, apartman sakinleri de duydukları memnuniyeti dile getirerek ekiplere teşekkür etti.