Manisalı milli sporcu Cemile Aykoç, Kosova\'da ilk kez dünya şampiyonu oldu

MANİSA'da lise yıllarında sınıf arkadaşlarının yaptığı muay thai antrenmanlarına gidip gelirken bu spora merakla salan milli sporcu Cemile Aykoç (22), bireysel olarak sürdürdüğü kariyerinde dünya şampiyonluğuna ulaştı. İlk Türkiye şampiyonluğunu 2021 yılında kazanan, 2022'de milli takıma giren ve o tarihten bu yana her yıl ay-yıldızlı formayı giyen Aykoç, Kosova'da düzenlenen Muay thai Dünya Şampiyonası'nda U24 Kadınlar 63,5 kilo kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

Manisa'da yaşayan ve Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde ikinci sınıfta eğitimini sürdüren Cemile Aykoç'un sporla tanışması, lise yıllarında başladı. Sınıf arkadaşlarının muay thai yaptığını gören Aykoç, arkadaşlarıyla birlikte antrenmanlara gidip gelmeye başladı. Başlangıçta arkadaşlarına eşlik etmek için gittiği salonda zamanla spora bağlanan Aykoç, kısa sürede kendisini müsabakalarda buldu. İlk katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda 2021 yılında gençler kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Aykoç, 2022 yılında ilk kez milli takım kadrosuna girerek, o tarihten itibaren 2026 dahil olmak üzere her yıl ay-yıldızlı formayı giymeyi başardı. Kariyerinde 2022 Muay thai Gençler Avrupa ikinciliği, aynı yıl Kick Boks Dünya Kupası şampiyonluğu, 2024 ve 2025 Muay thai U23 Dünya ikinciliklerinin yanı sıra üç Avrupa ikinciliği ve üç dünya ikinciliği bulunan Aykoç, bu yıl ise kariyerinin en önemli derecesini elde etti.

'İLK DEFA DÜNYA ŞAMPİYONU OLDUM'

1-11 Eylül tarihleri arasında Kosova'nın Deçan kentinde düzenlenen Muay thai Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıkan Cemile Aykoç, U24 Kadınlar 63,5 kilo kategorisinde rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu oldu. Daha önce üç kez dünya ikinciliği elde ettiğini belirten Aykoç, "Manisalı sporcuyum. Burada doğup büyüdüm. Çok sayıda uluslararası derecem var. Dünya ikinciliklerim, Avrupa ikinciliklerim var. Bu sene ilk defa dünya şampiyonu oldum. Marşımızı okuttuğum için çok mutluyum" dedi. Spora lise yıllarında arkadaşlarının etkisiyle başladığını anlatan Aykoç, "Sınıf arkadaşlarım muay thai yapıyordu. Onlarla beraber gidip gelerek başlamıştım. Sonra arkası geldi. İlk katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda 2021'de şampiyon oldum. Ondan sonra milli takıma girdim. Hiç fire vermedim. Her yıl milli takıma girdim" diye konuştu.

'DİSİPLİNLE ÇALIŞTIK, KARŞILIĞINI ALDIK'

Dünya şampiyonluğunun arkasında düzenli çalışma ve disiplin olduğunu ifade eden Aykoç, "Dünya şampiyonluğu ilk defa oldu. Üç kez dünya ikinciliğim, üç kez Avrupa ikinciliğim vardı. Bu yıl da bir ilk oldu, dünya şampiyonluğu geldi. Disiplin diyelim. Çalıştık, çabaladık. Uzun bir süre düzenli bir antrenman programına girdik. Karşılığını aldık. Bundan sonraki hedefim; bu seviyeyi korumak, hatta daha da ilerisine çıkmak. Daha yükseklerde, daha büyüklerde, daha ilerilere gitmek" dedi.

'KIZ ÇOCUKLARI DÖVÜŞ SPORLARINA YÖNELMELİ'

Dövüş sporlarının özellikle kız çocukları açısından önemli olduğunu belirten Aykoç, "Herkesin, özellikle kız çocuklarının dövüş sporu yapması taraftarıyım. Kendilerini savunmaları için. Çünkü ülkemizde gerçekten gerekiyor. Kızların ekstra olarak buna ihtiyacı var ama erkek çocuklarının bile savunmayı öğrenmesi lazım. Herkesin dövüş sporlarına yönelmesini istiyorum, tavsiye ediyorum" diye konuştu. Kariyerini 1,5 yıldır bireysel sporcu olarak sürdüren Aykoç, elde ettiği başarıların ardından sporculara verilen desteğin artırılması gerektiğini söyledi. Aykoç, "Ben bireysel sporcuyum. Ferdi sporcuyum. Manisa sporcusuyum. Ama desteğin daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.