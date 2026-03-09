Manisalılardan İftar Buluşması - Son Dakika
Son Dakika Logo

Manisalılardan İftar Buluşması

Manisalılardan İftar Buluşması
09.03.2026 21:51
İzmir'de düzenlenen iftar programında birlik ve beraberliğin önemi vurgulandı.

İzmir'de yaşayan Manisalılar, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun öncülüğünde düzenlenen "Manisalılara İftar Buluşması"nda bir araya geldi.

Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Kasapoğlu, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

Kasapoğlu, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak daha çok bir araya gelmenin gayreti içinde olacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biliyoruz ki bizlerin gönlü birlikte çarpıyor. Her zaman bir araya gelmesek de aramızda gönül köprüsü var ama istiyoruz ki bu gönül köprüsüyle aradaki iletişimi daha da güçlendirelim. Birlik beraberlik elbette var ama bunu daha güçlü kılmak mümkün. Bu noktada bu birliktelik sinerjisini artırmak, bunu daha da güçlü boyuta taşımak mümkün. İnşallah bu birlikteliklerimizi ve gönül bağımızı daha fiziki bir şekilde güçlendirmenin gayretinde olacağız. Kapımız ve gönül kapımız her zaman sizlere açık. Memleketimiz insanlık için bugüne kadar nasıl çalıştıysak, bundan sonra da yine birlikte gayret etmeye, birlikte koşmaya devam edeceğiz."

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Manisa'da Osmanlı ruhu olduğunu anlatan Saygılı, "Spil Dağı'nın eteklerinden körfezin rüzgarına kadar bir coğrafyanın evlatlarıyız. Birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Sahip çıkmak sadece yılda bir kere yemekte buluşmak değil, evlatlarını korumak, evlatlarını yüceltmek, bir yerde olmasını sağlamak ve emin adımlarla yukarı çıkmasını sağlamaktır. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızdan şunu öğrendim, statüler değişebilir, karakter ve şahsiyet asla değişmez. Ben Manisalı kardeşlerim de hep bunu gördüm." dedi.

Program sema gösterisi ve ilahi dinletisiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisalılardan İftar Buluşması - Son Dakika

SON DAKİKA: Manisalılardan İftar Buluşması - Son Dakika
