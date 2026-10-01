Manş'taki göçmen faciasında 13 sanık 6 ay ile 10 yıl arası hapse çarptırıldı - Son Dakika
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Manş'taki göçmen faciasında 13 sanık 6 ay ile 10 yıl arası hapse çarptırıldı

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Paris Mahkemesi, 2021'de Manş Denizi'nde en az 31 düzensiz göçmenin öldüğü facia davasında 13 sanığı 6 ay ile 10 yıl arası hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, 4 Iraklı ve 2 Afgan sanığa 6-10 yıl, diğer 7 sanığa 6 ay-4 yıl hapis verirken 1 sanığı beraat ettirdi.

Fransa'da 2021'de Manş Denizi'nde en az 31 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği facianın sorumlusu 13 sanık, 6 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris Mahkemesi, 2021'de Manş Denizi'nde yaşanan göçmen faciasıyla ilgili insan kaçakçılarının yargılandığı davada kararını açıkladı.

Mahkeme, en az 31 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği olayla ilgili insan kaçakçılığı yapan 4 Iraklı ve 2 Afgan sanığı "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıl ile 10 yıl arasında hapis cezalarına çarptırdı.

Davada yargılanan diğer 8 sanıktan biri hakkında beraat kararı veren mahkeme, 7 sanık hakkında ise 6 ay ile 4 yıl arasında değişen hapis cezası verdi.

Mahkeme, bu 7 sanığın çoğunu Fransa'da göçmenlerin yasa dışı ikametine yardım ettikleri gerekçesiyle de suçlu buldu.

Mahkemenin kararında, insan hayatını hiçe sayarak açgözlülükle hareket eden kişilerin Manş Denizi'nde 2021'de yaşanan "eşi benzeri görülmemiş faciaya" neden olduğu belirtildi.

Söz konusu faciayla ilgili, 7 Fransız asker hakkında "tehlike altındaki kişilere yardım etmedikleri" gerekçesiyle yürütülen soruşturma ise devam ediyor.

Fransa'dan İngiltere'ye Manş Denizi'nden geçmeye çalışan en az 31 düzensiz göçmen, 24 Kasım 2021'de suda boğularak yaşamını yitirmişti.

Aralarında 7 yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğu göçmenler, aşırı yüklü bir bota binmişti.

Hayatını kaybedenler arasında Irak, Mısır, Etiyopya, Somali ve Vietnam kökenli göçmenler vardı.

Fransız ve İngiliz acil kurtarma birimlerine yapılan çağrılara rağmen, faciadan yalnızca bir Iraklı ve bir Somalili göçmen sağ çıkabilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Manş'taki göçmen faciasında 13 sanık 6 ay ile 10 yıl arası hapse çarptırıldı - Son Dakika
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