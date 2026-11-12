Mansur Yavaş, Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek'i makamında ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek'i makamında ziyaret etti. Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda nazik ziyaret için teşekkür edildi.
(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek'i makamında ziyaret etti.
Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, İl Emniyet Müdürümüz Sayın Maksut Yüksek'i makamında ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederiz." denildi.
Kaynak: ANKA
Sizin düşünceleriniz neler ?