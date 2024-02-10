ABB Başkanı Mansur Yavaş: Belediye harcamaları şeffaf şekilde paylaşılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABB Başkanı Mansur Yavaş: Belediye harcamaları şeffaf şekilde paylaşılıyor

ABB Başkanı Mansur Yavaş: Belediye harcamaları şeffaf şekilde paylaşılıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye harcamalarının şeffaf olduğunu ve acil ihtiyaçların öncelikli olduğunu belirtti. Yavaş, görev süresince şeffaf bir şekilde hizmet verdiğini ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda harcama yaptıklarını söyledi. Ayrıca, Yavaş, Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok'a yönelik eleştirilerde bulundu.

10.02.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, belediye harcamalarının her platformda şeffaf şekilde halkla paylaşıldığını ve bu harcamalarda acil ihtiyaçların öncelikli olduğunu söyledi.

CHP Mamak Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında bir konuşma yapan Yavaş, görevi süresince Ankara'da bir tek fotoğrafının görülmediğini, "çakar lambalı" araçlarla ve konvoylarla gezmediğini belirtti.

Belediyenin ortak akılla yönetilmesini sağladıklarını anlatan Yavaş, "Kent Konseyimizde 1800 sivil toplum kuruluşu var. Üniversiteler, meslek odalarından görüş alarak sizlerden aldığımız parayı belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda harcıyoruz." dedi.

Yavaş, "Her yerde ve her platformda harcadığımız paranın hesabını veriyoruz. Bir hizmet yaparsak pankart asıp, kaç paraya mal olduğunu Ankaralıya gösteriyoruz. Ankara halkının tertemiz parasını çöp projelere harcayamayız. Acil ihtiyaç neyse tespit edip bunlara harcıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir belediye başkanının altyapı ve yol çalışmalarından önce ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşması ve kentin üretimini artırmak için çabalaması gerektiğini söyleyen Yavaş, Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok'a yönelik de eleştirilerde bulundu.

Yavaş, "Bizim yaptıklarımızın hepsini vadediyor ama bir şeyi unutmuş. Ben 200 bin aileye 3 yıldır doğalgaz veriyorum ve kışın üşümemelerini sağlıyorum. Hadi el yükseltin şu açık çekinizi görelim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABB Başkanı Mansur Yavaş: Belediye harcamaları şeffaf şekilde paylaşılıyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 00:02:33. #1.13#
SON DAKİKA: ABB Başkanı Mansur Yavaş: Belediye harcamaları şeffaf şekilde paylaşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement