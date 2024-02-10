Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, belediye harcamalarının her platformda şeffaf şekilde halkla paylaşıldığını ve bu harcamalarda acil ihtiyaçların öncelikli olduğunu söyledi.
CHP Mamak Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında bir konuşma yapan Yavaş, görevi süresince Ankara'da bir tek fotoğrafının görülmediğini, "çakar lambalı" araçlarla ve konvoylarla gezmediğini belirtti.
Belediyenin ortak akılla yönetilmesini sağladıklarını anlatan Yavaş, "Kent Konseyimizde 1800 sivil toplum kuruluşu var. Üniversiteler, meslek odalarından görüş alarak sizlerden aldığımız parayı belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda harcıyoruz." dedi.
Yavaş, "Her yerde ve her platformda harcadığımız paranın hesabını veriyoruz. Bir hizmet yaparsak pankart asıp, kaç paraya mal olduğunu Ankaralıya gösteriyoruz. Ankara halkının tertemiz parasını çöp projelere harcayamayız. Acil ihtiyaç neyse tespit edip bunlara harcıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bir belediye başkanının altyapı ve yol çalışmalarından önce ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşması ve kentin üretimini artırmak için çabalaması gerektiğini söyleyen Yavaş, Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok'a yönelik de eleştirilerde bulundu.
Yavaş, "Bizim yaptıklarımızın hepsini vadediyor ama bir şeyi unutmuş. Ben 200 bin aileye 3 yıldır doğalgaz veriyorum ve kışın üşümemelerini sağlıyorum. Hadi el yükseltin şu açık çekinizi görelim." diye konuştu.
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Son Dakika › Güncel › ABB Başkanı Mansur Yavaş: Belediye harcamaları şeffaf şekilde paylaşılıyor - Son Dakika
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