Mansur Yavaş: Bizim çeke ihtiyacımız yok, engellemesinler yeter

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'un "bakanlıklardan açık çek" açıklamasıyla ilgili "Şu anda o çeki alıp Keçiören için kullanmasında bir engel yok, önce onları yapsın diye düşünüyorum. Bunların hepsi seçime yönelik. İktidarın belediye ayrımı yapma hakkı yok çünkü bizler de vatandaşa hiçbir ayrım yapmadan hizmet ediyoruz. Eğer bununla Ankara halkını tehdit edeceklerse bunun demokraside yeri yoktur, Ankara halkı gereken cevabı verecektir. Bizim çeke ihtiyacımız yok, engellemesinler yeter. Kendi işimizi kendimiz görüyoruz" dedi.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, bugün Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç ve Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile Başkent OSB İdari Binası'nda bir araya gelerek sanayicilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.
"BİZİM ÇEKE İHTİYACIMIZ YOK, ENGELLEMESİNLER YETER. KENDİ İŞİMİZİ KENDİMİZ GÖRÜYORUZ"
Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un projeleri için bakanlıklardan açık çek aldığı açıklamasına ilişkin soru üzerine şunları söyledi:
"Şu anda zaten iktidar partisinin belediye başkanı. Böyle kolay çek alınıp da kanunsuz yardım alınabiliyor mu bilmiyorum ama önce Keçiören'deki kuleyi onlardan yardım alıp da tamamlamasını beklerim. Keçiören'de yaşayan 50 bin civarındaki yoksula, 5 bin civarındaki bizden destek alan emekliye destek olmasını beklerim. Şu anda o çeki alıp Keçiören için kullanmasında bir engel yok, önce onları yapsın diye düşünüyorum. Bunların hepsi seçime yönelik. Bunlar rahmetli Özal döneminde de yapılmış ve nasıl ters teptiği görülmüştür. İktidarın belediye ayrımı yapma hakkı yok çünkü bizler de vatandaşa hiçbir ayrım yapmadan hizmet ediyoruz. Eğer bununla Ankara halkını tehdit edeceklerse bunun demokraside yeri yoktur, Ankara halkı gereken cevabı verecektir. Bizim çeke ihtiyacımız yok, engellemesinler yeter. Kendi işimizi kendimiz görüyoruz."
"MANSUR YAVAŞ NE YAPTI COM'DA HEM PROJELERİMİ ÖĞRENEBİLİR ONLARI VAAT EDEBİLİR HEM DE BENİM KAÇ PARA HARCADIĞIMI GÖREBİLİR"
Altınok'un Büyükşehir'in bütçesi harcamalarına ilişkin eleştirilerinin anımsatılması üzerine Yavaş, "'Mansur Yavaş ne yaptı com'a girsin, orada kuruşuna kadar nereye harcadığımız belli. Oradaki projelerimizden örnek almaya devam etsin çünkü şu anda benim hala uyguladığım projeleri 'Mansur Yavaş'ın projesi yok' derken vaat olarak veriyor. Mansur Yavaş ne yaptı com'da hem projelerimi öğrenebilir onları vaat edebilir hem de benim kaç para harcadığımı görebilir. Biz gayet şeffaf çalışıyoruz, Sayıştay raporlarına kadar tüm harcamalarımız belediye web sayfasında vardır. Parayı sırf görünsün diye betona yatırmadığımız muhakkak. İnsan ihtiyaçları için harcıyoruz" dedi.
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Son Dakika › Güncel › Mansur Yavaş: Bizim çeke ihtiyacımız yok, engellemesinler yeter - Son Dakika
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