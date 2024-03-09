Mansur Yavaş: Demokrasiye saygınız varsa, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na saygı duymak zorundasınız

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş,İncirli'de Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışında konuştu, "Demokrasiye saygınız varsa, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na saygı duymak zorundasınız" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan ile birlikte İncirli'de SKM açılışına katıldı.

"ANKARA İÇİN NE GEREKİYORSA EL ELE VERİP YAPACAĞIZ"

Yavaş, İncirli'de şöyle konuştu:

"Mesut başkanımı dinledim. İnşallah el ele vereceğiz. Çünkü en sevdiğim Keçiören Gökçek döneminde Gökçek'le kavgalıydı. Şimdi de maalesef Ankara Büyükşehir ile kavgalı. Ovacık'ta bir park yapıyoruz. Burayı sen yapamazsın diye geldi zabıtalarla çevirdi. Sonra mahkemelik olduk. Mahkemeyi kazandık da öyle yaptık. Ovacık metrosu yapıyoruz. Orada Ovacık'a vardığı yerde metronun ağzında bir arsaya ihtiyacınız var. Orada bakım istasyonu yapılacak, reddetti. Aktepe'de Başkanımın söylediği yerde otobüsler için bir yer vardı. Onu reddetti. Belediye başkanı böyle olmaz. Belediye başkanı şöyle olur, seçilinceye kadar rakibiz. Demokratik bir yarış yapılıyor. Ama seçildikten sonra halk nasıl irade gösteriyorsa herkes saygı duyacak. Dolayısıyla ondan sonra Ankara için, ilçesi için ne yapılması gerekiyorsa el ele verip hizmet yapılacak.

"BELEDİYE BAŞKANLARI MAKAM ODAMI GÖRMEDİ"

Ankara Büyükşehir halkı beni seçti. Ben de belediye meclisine dedim ki el ele tutuşalım. Beraber çalışalım. Belediye başkanlarının bir ikisi hariç hiçbirisi makam odamı görmedi. ve mümkün olduğu kadar belediye meclisinde her türlü çalışmalarına engel oldu. Neden? Mansur Yavaş başarılı olmasın diye. Peki böyle yapınca ne oldu? Kendi ilçeleri, bizimle iş birliği yapmadığı için zarar gördü. Demokrasiye saygınız varsa, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na saygı duymak zorundasınız.

"HİÇBİR ZAMAN NEREDEN NE KADAR OY ALDIĞIMA BAKMADIM"

Ankara'nın herhangi bir bölgesinde sağlıkla ilgili problem varsa, salgın tehlikesi varsa hangi partiye oy verdiğinin ne önemi var? İşte vicdanlı belediye başkanı böyledir. Hiçbir yere giderken nereden ne kadar oy aldın diye bakmadım. Çünkü Ankara halkının oylarıyla seçildim. Fırsat bu. Ne hizmet edersen kar dedim.

"ANKARA'DA HİÇ KİMSEYİ AYIRMADIM"

Ankara'da hiç kimseyi ayırmadım. Hiç kimseye kötülük yapmadım ki kimden kötülük bekleyeceğim? Sevgili Keçiörenliler, o çakarlı araçlarıyla konvoyla gidenler var ya sizin paranızla geziyorlar, sizin paranızla. Kendi paralarıyla gezmiyorlar ve artık Ankara'da israf, şatafat dönemi bitmiştir. Bakın boy boy kendi fotoğraflarını asanlar siyasetin çöplüğüne gömüldü. Bizi engellemek isteyenlerin birçoğu gitti. Birçoğu da seçimde kaybedecek. Ama o halkın iradesini saygı duymadıkları Büyükşehir Belediye Başkanı, sizlerin desteğiyle Allah'ın izniyle rekor oraya yeniden seçilecek.

"TEMİZ YÖNETİMİN NASIL OLABİLECEĞİNİ GÖSTEREYİM DEDİM"

Bu kadar insan yoksulluk çekerken hala şaibelerle uğraşıyoruz. Ben de dedim ki ben bir öncü olayım. Temiz yönetimin nasıl olabileceğini, Ankara Büyükşehir'in çalınmadan da, çaldırılmadan da yönetebileceğini göstereyim dedim. ve 2019 yılında seçilmeden evvel mal beyanımı açıkladım. Şimdi de 2023'teki açıkladım. Herkes görsün, varsa bir fazlalık benden hesabını sorsun diye. ve diğer adaylara da seslendim. Sizler de uzun süredir kamu görevi yapıyorsunuz benim gibi. Belediye başkanlığı yapıyorsunuz benim gibi. Şu mal beyanınızı bir açıklayın bakalım. İlk başladığınızda neydi, şimdi ne olmuş? Niye açıklamıyorsunuz? Halktan ne saklıyorsunuz? Açıklamazsanız şaibe altında kalırsınız. Başkent, Mustafa Kemal Atatürk'ün başkent yaparak onurlandırdığı Ankara burası. ve başkentli olmakla övünüyoruz. Başkentte yaşamakla övünüyoruz. Değerli hemşehrilerim, artık Keçiören'de bir dönemin sonuna gelindi. Büyükşehirle el ele tutuşacak. Gerçekten burada yaşayan insanların bir an önce Mesut başkanımın saydığı projeleri gerçekleştirip artık Keçiörenli'yi daha mutlu hale getirecek çalışmalarını beraber yapacağız.

"İNŞALLAH TÜRKİYE'MİZ DÜZE ÇIKACAK"

Bundan sonra CHP'nin halkçı belediyelerinin olduğu her yerde bundan sonra bu uygulamalar olacak. Bu uygulamalar olacak ki artık ülkemiz temiz yönetimleri gördükçe inşallah bundan sonraki seçimlerde de takdirini ondan yana kullanacak. Çünkü belli bir fikri sürekli şeytanlıştarak, ötekileştirerek yaptıkları yolsuzlukların yıllar boyu devam ettirsin sandılar. Bizler de tersine halkı memnun eden uygulamalar yapmak suretiyle onların gerçek yüzlerini ortaya çıkaracağız ve inşallah Türkiye'miz düze çıkacak."