İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş'a Karabük Mitingi İçin Soruşturma İzni

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, Mayıs 2023 seçimleri kapsamında Karabük'te yapılan seçim mitinginde belediyeye ait bazı araçların kullanıldığı iddiasıyla soruşturma izni verdiği öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "varsayıma dayanılarak Yavaş'a sorumluluk atfedilmeye çalışıldığı" belirtildi.

Alınan bilgilere göre İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, Mayıs 2023'te yapılan genel seçimlerdeki Karabük mitinginde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçların kullanıldığı iddiasıyla soruşturma izni verdi. Soruşturma izni verilmesine ilişkin olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Varsayıma dayanılarak sorumluluk atfedilmeye çalışılıyor"

"Söz konusu karar metninde; 'İlgili emir ve talimat verdiğine dair bir bilgi ve bulguya rastlanmamış…' ifadeleri yer almasına rağmen, herhangi bir somut talimat, görevlendirme ya da doğrudan fiil ortaya konulmadan; yalnızca 'bilgisi dışında gerçekleşmiş olmasının beklenemeyeceği' yönündeki varsayıma dayanılarak sorumluluk atfedilmeye çalışılmıştır."

"Konuyu kendisi teftişi sevk etti"

Seçim dönemlerinde dahi kamu kaynaklarının kullanılmaması yönünde hassasiyet gösterilmiş; Mansur Yavaş, kampanya sürecinde belediye başkanlığı maaşını dahi almamıştır. Kamu imkanları ile siyasi faaliyetler arasında kesin bir ayrım yapılmasını sağlamıştır. Nitekim bu konunun bir televizyon programında gündeme gelmesi üzerine, herhangi bir tereddüde mahal bırakmamak adına konu bizzat kendisi tarafından teftişe sevk edilmiş, yapılan incelemelerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

Ayrıca, belediyeye ait araç, personel ya da herhangi bir kaynağın seçim faaliyetlerinde kullanılması yönünde yazılı veya sözlü bir talimat verilmediği de İçişleri Bakanlığının soruşturma açtığı dosyada açıkça ifade edilmiştir. Tüm bu açık gerçeklere rağmen, ortada somut bir delil bulunmaksızın soruşturma izni verilmesi hukukun zorlanmasıdır. Bu yaklaşım bir sindirmeye çalışma ve itibarsızlaştırma çabasından başka bir şey değildir. Bugüne kadar seçimlerde çalışanları yoklamalar zoruyla, otobüsler kaldırarak miting miting gezdiren belediyenin tüm imkanlarını seçim dönemlerinde kullandıran eski yönetime ilişkin tek bir soruşturma dahi açılmamışken, Mansur Yavaş hakkında açılan bu soruşturmayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

"Maksat, algı oluşturmaktan ibaret"

Bu soruşturma izniyle maksat, Mansur Yavaş'a yönelik bir suç isnadı üretmek ve kamuoyu nezdinde algı oluşturmaktan ibarettir. Bu karara itiraz edilecek olup, benzer durumlarda İçişleri Bakanlığının bu ve benzeri tavrına ilişkin ayrıca bir basın toplantısıyla kamuoyu bilgilendirilecektir."